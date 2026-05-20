Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
Холанд о втором сезоне «Ман Сити» без чемпионства: «Кажется, что прошла целая вечность. Мы должны разозлиться и сделать все, чтобы выиграть АПЛ в следующем году»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что упущенное чемпионство должно стать стимулом для команды в следующем сезоне.

Источник: Спортс‘’

В 37-м туре АПЛ «Ман Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), что позволило «Арсеналу» досрочно гарантировать себе чемпионский титул.

"В конечном счете каждая игра в Премьер-лиге сложна. Мы старались. Этого было недостаточно. Теперь вся команда должна использовать это как мотивацию. Мы должны разозлиться, мы должны почувствовать огонь внутри, потому что этого недостаточно.

Прошло уже два года [без чемпионства], а кажется, что целая вечность. Мы намерены сделать все, что в наших силах — все, кто будет здесь в следующем сезоне, — чтобы выиграть лигу", — сказал Холанд.