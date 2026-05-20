Экс-арбитр Федотов о матче «Ростов» — «Зенит»: «Миронов для чего-то ударил Педро в штрафной — это всегда будет пенальти. На 72-й минуте Кукуян правильно позвал Карасева смотреть

На 72-й минуте Кукуян правильно позвал Карасева смотреть фол Чистякова на лишение явной возможности забить гол. Многих почему-то смутило, что эпизод произошел возле боковой линии. Но на стоп-кадре хорошо видно, что мяч двигался в сторону ворот и лишь закрутившись ушел по прямой. Никто не мешал Венделу на скорости врываться в штрафную и бить по воротам. Правильное решение Кукуяна. Карасев, наверное, сам разобраться не мог — это одна из самых сложных точек поля для судейства. Арбитр сходил к монитору и удалил защитника «Ростова». Оценка не снижается, но и не повышается, хотя матч можно было отнести к категории повышенной сложности", — сказал Федотов.