Бернарду об упущенном чемпионстве «Ман Сити»: «Мы разочарованы, АПЛ — главный трофей в сезоне. Надеюсь, в следующем сезоне команда почувствует, что хочет большего»

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва выразил разочарование после упущенного чемпионства.

В 37-м туре АПЛ «горожане» сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), что позволило «Арсеналу» досрочно гарантировать себе чемпионский титул.

"Мы разочарованы. Мы знаем, что это главный титул в сезоне, потому что [борьба за него] самая долгая. Ради него вы больше всего работаете. Мы боролись до конца. Я горжусь ребятами, но на таком уровне этого недостаточно. Надеюсь, что в следующем сезоне они будут чувствовать не сожаление, а что-то, что заставит их играть еще лучше. У них есть класс и потенциал.

Я ненавижу проигрывать. Вы должны быть такими, если хотите играть в таком клубе, как «Ман Сити». Этого недостаточно, особенно когда АПЛ — это главная цель клуба. Надеюсь, в следующем сезоне они почувствуют, что хотят добиться большего", — сказал Бернарду.