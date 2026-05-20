Ираола о том, ждет ли подарка от Артеты после чемпионства «Арсенала»: «Было бы замечательно! Но это случилось не благодаря нашему матчу. Микель проделал отличную работу»

«Канониры» досрочно гарантировали себе чемпионство после ничьей «Борнмута» с «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ (1:1).
"Было бы замечательно получить что-нибудь! Я даже не проверял свой телефон — должно быть, я получил хотя бы одно сообщение или что-то в этом роде. Но это случилось не благодаря этой игре. Они, вероятно, решили бы все сами.
Я рад за него, потому что он проделал невероятную работу. Последние несколько сезонов они были очень стабильны, и порой они оказывались очень близки [к цели]. Возможно, вознаграждение пришло в нужный момент, они даже сыграют в финале Лиги чемпионов — это невероятно. Надеюсь, они сделают свою работу и там", — сказал Ираола.