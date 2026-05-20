Эмери о 4 победах в ЛЕ: «Я не король этого турнира. Победы в прошлом, с ними я не выиграю в среду»

В качестве тренера испанец выигрывал Лигу Европы 4 раза.
«Я не король этого турнира. Сейчас я пишу новую главу с “Астон Виллой”, и все, что я сделал — сделано. Это там [в прошлом], но с этим я не выиграю завтра [в среду].
Мне нужно победить завтра с теми игроками, что у нас есть, с «Астон Виллой», обыграть соперника. Так что это новый путь, новый момент и, надеюсь, новая эпоха.
Я не хочу много говорить о том, что мы делали раньше. Нынешний сезон и проведенные ранее матчи в Лиге конференции и Лиге чемпионов показывают, что мы способны играть на высоком уровне", — сказал Эмери.