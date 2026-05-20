Руни о Гвардиоле: «Полностью изменил лицо английского футбола. Люди стали разыгрывать мяч от ворот»

На днях стало известно, что по окончании сезона испанец покинет «Манчестер Сити».
"Думаю, он стал глотком свежего воздуха. Пеп невероятен, и он полностью изменил лицо английского футбола. За последние 10−15 лет стало больше иностранных игроков и тренеров. Но именно он пришел и фактически изменил всю пирамиду, даже любительский футбол.
Он повлиял на все аспекты английского футбола. Люди стали разыгрывать мяч от ворот, в детских командах тоже выходят из обороны через короткий пас, — сказал экс-форвард сборной Англии.