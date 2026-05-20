Сафонов — лучший в топ-5 лигах по проценту (53) сухих матчей. Шевалье — 2-й, Райя — 3-й

Россиянин сыграл на ноль в 8 из 15 игр прошедшего чемпионата Франции — это лучший процент (53) среди голкиперов из топ-5 лиг Европы.
Топ-5 лучших вратарей по этому показателю:
53% — Матвей Сафонов («ПСЖ»).
53% — Люка Шевалье («ПСЖ»), отставание от Сафонова — 0,3%
51% — Жан Бюте («Комо»).
51% — Давид Райя («Арсенал»).
50% — Жоан Гарсия («Барселона»).
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше