«Барселона» вернется к правилу «1 к 1» на рынке благодаря доходам от VIP-лож, открытию новой трибуны на «Камп Ноу» и уходу Левандовского

По словам директора Ла Лиги Хавьера Гомеса, фонд зарплат в клубе станет ниже лимита расходов на состав благодаря трем факторам: доходам от VIP-лож на сумму чуть более 70 млн евро, открытию новой трибуны на «Камп Ноу» и уходу форварда Роберта Левандовского, что освободит «Барсу» от необходимости выплачивать внушительную зарплату.
Также Гомес допустил возможность привлечения новых спонсоров для «блауграны», что станет еще одним источником дохода, сократит дефицит и позволит клубу работать в обычном режиме.
Кроме того, «Барселона» рассчитывает получить от «Монако» 11 млн евро за Ансу Фати — сумму, предусмотренную опцией выкупа вингера, выступавшего за монегасков в прошедшем сезоне на правах аренды.