Агент Мурило о возможном возвращении в РПЛ: «Интерес из России есть»

В агентстве Roc Nation Sports, представляющем интересы защитника «Палмейраса» Мурило Серкейры, оценили вероятность его возвращения в Мир РПЛ, где бразилец ранее выступал за «Локомотив».
Сообщалось, что Мурило интересен ЦСКА.
«Да, интерес из России есть», — сообщили в агентстве.
Контракт игрока с «Палмейрасом» рассчитан до 31 декабря 2027 года.