Генич о ЦСКА: «Нужен системный тренер. Если хотите требовательного, жесткого и амбициозного, то почему бы не рассмотреть Рахимова?»

«Личка? Если бы у него были Дивеев и Роша, то я был бы только за. Но с Даниловым, Лукиным и еще двумя паникерами — очень опасно. Это будет чем-то напоминать Челестини в матче с “Динамо”. Когда ЦСКА побежал в атаку, а их за это наказывали. У Лички очень романтичный футбол. Мне он сам и его подход к футболу нравятся. Но не знаю, как у него получится в ЦСКА.
Команда была хороша, когда ей руководили системные тренеры — Федотов и Николич. Они очень четко понимали, чего хотят. У Челестини круто работали идеи, потом у него появилась власть, и он решил: сейчас я здесь покручу-поверчу. Переиграл сам себя.
ЦСКА нужен системный тренер. Если вы хотите требовательного, жесткого и амбициозного тренера без работы, то почему бы не рассмотреть Рахимова? Тем более он отлично знает РПЛ.
Он выстроит футбол в схеме 3−4−3, где нужно будет много двигаться, прессинговать, «втыкаться». Но этот вариант работал при Николиче«, — сказал Генич в подкасте “Чемпионата”.