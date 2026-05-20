Каземиро близок к переходу в «Интер Майами» Месси. Хавбек почти согласовал контракт с клубом

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, бразильский полузащитник согласовал почти все условия контракта с клубом МЛС. Они покинет «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента по окончании этого сезона.
Футболист дал понять другим клубам, заинтересованным в его подписании, в том числе «Лос-Анджелес Гэлакси», что хочет перейти именно в команду из Флориды. Напомним, что там играет бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
В «Интер Майами» надеются, что смогут оформить трансфер, соблюдая финансовые правила лиги.
В текущем сезоне АПЛ Каземиро провел 34 матча, забил 9 голов и отдал 2 результативных паса.