Де Йонг считает, что «Барса» способна выиграть ЛЧ с нынешнем стилем игры: «Мы видели это, играя с командами, которые доходили до финала. Мы должны были проходить “Атлетико”

Каталонцы потерпели поражение от «Атлетико» по сумме двух матчей в ¼ финала турнира (0:2, 2:1).
— Я хотел спросить вас о фигуре Ханси Флика. В этом сезоне он сказал, что эго убивает успех. Как вы думаете, что такого увидел Ханси, чтобы публично заявить об этом?
— Ну, я не знаю. Возможно, были какие-то ситуации, когда он видел, что какой-то игрок должен был отдать пас другому, но не сделал этого. Он не объяснил, почему именно так сказал. Возможно, он разговаривал с каким-то игроком наедине, но команде не сообщили ничего конкретного. Он действительно сказал, что эго убивает успех, но не объяснил, почему он это сказал и кому это адресовано.
— А вы заметили какие-нибудь изменения в команде по сравнению с предыдущим сезоном? Потому что успехи меняют ситуацию в раздевалке.
— Нет. Единственное, что изменилось, так это то, что предсезонка была немного тяжелой, потому что условия были не самыми лучшими. Но в плане команды я не заметил большой разницы.
— Также было время, когда Ханси много говорил о нехватке лидеров. Как вы думаете, этому составу не хватает лидерских качеств?
— Я так не думаю. В целом мы играли хорошо. Конечно, вылететь из Лиги чемпионов — это нехорошо, и нам нужно что-то улучшать. Но есть и другие обстоятельства: травмы, судейские решения, моменты матча…
В конце концов, мы должны играть лучше, но я не думаю, что нам не хватает лидерских качеств. Мы выиграли чемпионат, Суперкубок… В Лиге чемпионов и Кубке победить не получилось, хотя, думаю, мы должны были пройти дальше по итогам двух матчей против «Атлетико».
— Считаете ли вы себя одним из лидеров этой команды?
— Я думаю, что есть разные типы лидеров. Я действительно стараюсь подавать пример и общаюсь с партнерами, когда считаю, что нужно что-то улучшить или я могу кому-то помочь. Но я не из тех, кто постоянно кричит в раздевалке или на поле. Только когда я вижу что-то, что, по моему мнению, нуждается в улучшении.
И еще я не очень верю в то, что нужно кричать перед играми. Есть люди, которые начинают кричать через пять минут после начала матча, потому что нервничают и им нужно набраться энергии. Я не видел, чтобы это сильно повлияло на результат. Я бывал в командах, где все вели себя тихо, и мы выигрывали все, и в других, где все много кричали.
— Когда вы вылетали из еврокубков, некоторые моменты повторялись — удаления, слишком высокая линия обороны, — как вы думаете, вы сможете выиграть Лигу чемпионов, играя таким образом? Чего вам не хватает в обороне?
— Да, я думаю, что это возможно. Мы доказали это, играя с командами, которые затем доходили до финала или выигрывали Лигу чемпионов.
Конечно, нам нужно улучшать ситуацию, и мы это знаем. Я думаю, что мы уже значительно улучшили ситуацию, например, с линией обороны и офсайдами. Мы значительно улучшили ее. Но все еще есть возможности для улучшения во всех аспектах футбола, не только в этих, — сказал де Йонг.