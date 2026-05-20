ДР Конго отменила сбор в Киншасе перед ЧМ из-за вспышки Эболы в стране. Его перенесут в Бельгию, ФИФА следит за ситуацией

Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию чрезвычайной. BBC сообщает о 139 предполагаемых смертях и более чем 600 случаях заболевания, по данным BBC.
Сборная ДР Конго подтвердила, что перенесла сбор в Бельгию, где команда должна сыграть с Данией 3 июня.
«ФИФА осведомлена о ситуации со вспышкой Эболы и внимательно следит за ней, находясь в тесном контакте с Федерацией футбола ДР Конго, чтобы обеспечить соблюдение всех медицинских и безопасных рекомендаций», — заявил представитель ФИФА.
Представитель сборной ДР Конго Джерри Калемо сообщил, что ни один из игроков сборной пока не возвращался в страну. В группе K на чемпионате мира ДР Конго сыграет с Португалией, Колумбией, Узбекистаном.