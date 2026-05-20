Меркель о женщине-тренере в мужской сборной Германии: «Мы, вероятно, уже не так далеки от этого. Но Нагельсманну пока не о чем беспокоиться»

Меркель приняла участие в подкасте 0630. Ведущие назвали Меркель пять проблемных ситуаций и попросили ее рассказать, с какой из этих ситуаций она справилась бы лучше всего, а с какой — хуже всего.
Вариант «тренер мужской национальной сборной» Меркель поставила на последнее место. Она упомянула Мари-Луизе Эту: «Здорово, чего добилась тренер “Униона”, не так ли?».
«Мы, вероятно, уже не так далеки от того, чтобы назначить первую женщину [тренером мужской сборной]. Но Юлиану Нагельсманну пока не о чем беспокоиться», — сказала Меркель.