Мажич поддержал назначение пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Ростовом»: «Миронов сделал акцентированное движение рукой в сторону Педро. Не понимаю его действие»

11-метровый был назначен на 9-й минуте: полузащитник Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро дос Сантосу в штрафной хозяев, находясь вдали от мяча. Александр Соболев забил с точки.
"Я не понимаю действие Миронова — совершить нарушение правил, когда мяч находится в другой зоне. В штрафной площади он сделал акцентированное движение правой рукой в сторону Педро.
Было правильное ВАР‑вмешательство и приглашение Карасева к монитору. Это пограничный момент между желтой и красной карточкой. Мы поговорили с Карасевым, могу согласиться с его решением дать пенальти и желтую карточку", — сказал Мажич.