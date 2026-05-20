Отклонена апелляция «Саутгемптона» на решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа. Клуб наказали за слежку за тренировкой «Мидлсбро»

Ранее аналитик клуба был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла».
Английская футбольная лига (EFL) наказала «святых», исключив из финала плей-офф, и снимет с них 4 очка в следующем сезоне. «Саутгемптон» оспорил это решение.
Однако апелляция клуба была отклонена. Изначальное решение EFL осталось в силе: в финале плей-офф Чемпионшипа встретятся «Мидлсбро» и «Халл».