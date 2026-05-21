Уоткинс о победе в ЛЕ: «Потрясающе, это нечто особенное. Иногда Эмери нервничает в матчах АПЛ, потому что хочет победить, но сегодня он был спокоен, и это передалось нам, игрокам»

Клуб из Бирмингема завоевал трофей. победив «Фрайбург» в финале турнира со счетом 3:0.
«Потрясающе, потрясающе. Так сыграть — это невероятно. Я чувствовал, что мы контролировали ход игры и в итоге наказали соперников».
Невероятный опыт. Посмотрите на это. Это то, о чем можно мечтать".
О том, что значит выиграть трофей.
«Иногда бывают взлеты и падения, но в итоге мы справились, мы шли вперед, мы выиграли Лигу Европы. Это нечто особенное. Все эти болельщики — это неописуемо».
Об Унаи Эмери.
"Сегодня он был очень спокоен, настраиваясь на игру. Иногда в матчах чемпионата он нервничает, потому что хочет одержать победу, но сегодня он был спокоен, и это передалось нам, игрокам.
Юри [Тилеманс] руководил игрой в центре поля. А Виктор [Линделеф] так хорошо проявил себя с тех пор, как вышел на поле, что, на мой взгляд, был лучшим игроком сегодняшнего матча", — сказал Уоткинс.