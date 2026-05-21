Тренер «Акрона» Искаков о 2:0 с «Ротором» в стыках: «Такой город, как Волгоград, должен быть представлен в РПЛ. Но не в этом году»

«В первую очередь я хотел поблагодарить Заура Эдуардовича (Тедеева — Спортс»") за ту работу, огромный труд, который он проделал в этой команде. Попадая на это место, ты понимаешь, насколько это нереальное усилие…
По игре хочу сказать, что «Ротор» достаточно дисциплинированная, организованная команда. Не зря она заняла четвертое место в Первой лиге. И современные тенденции футбола старается прививать им Дмитрий Владимирович (Парфенов). Поэтому ему огромный респект.
Думаю, такой город, как Волгоград, должен быть представлен в премьер‑лигу. Но не в этом году", — сказал Искаков.