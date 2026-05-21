Тренер «Фрайбурга» Шустер о 0:3 с «Виллой»: «Даже при 0:2 ситуацию можно было спасти, но соперник ничего нам не позволил. Против такой команды нужно играть идеально»

Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер высказался о поражении в финале Лиги Европы от «Астон Виллы» (0:3).

Источник: Спортс‘’

«Поздравляю “Астон Виллу” — они великолепно провели весь сезон. Обе команды с самого начала боролись очень упорно, и, кроме одного момента у Роджерса, ни одна из команд практически ничего не создала.

Мы знали, что стандарты сыграют ключевую роль, и, по сути, именно мы создали первый такой момент, но затем пропустили после идеально разыгранной ситуации. В такие моменты нужно сохранять спокойствие, но затем пришел второй гол, и после этого нам стало очень тяжело. Один гол превратился в два, два — в три.

Даже при счете 0:2 ситуацию еще можно было спасти, и мы верили, что способны все изменить. Но «Астон Вилла» действует очень профессионально — они ничего тебе не позволяют. Против такой команды нужно играть идеально. Конечно, нам очень грустно, но мы можем извлечь урок из этого опыта и стать сильнее. Мы знаем, на что способны. Этот матч сделает нас лучше", — сказал Шустер.