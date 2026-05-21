Парфенов о 0:2 с «Акроном» в стыках: «Пока есть шанс, “Ротор” будет сражаться по‑любому. Счет уже есть, его надо принять, сделать выводы и исправлять ситуацию»

— Готовимся ко второму матчу. Пока есть шанс, мы будем сражаться по‑любому. Будем играть, будем сейчас думать, кто там живой или не живой… Исходить из этого надо и ехать с поднятой головой.
Целостный, организованный (первый) тайм. Но цена первого мяча психологически очень важна была. Конечно, надо было дотерпеть вот эти 15 секунд. Мы достаточно стандартов подали, но наша реализация не была такой, к сожалению. Первый мяч сыграл определенную роль. А дальше, ну… Опять цена определенной ошибки — также наказывается. Поэтому едем сражаться за болельщиков, которые сегодня пришли искренне поддерживать, поблагодарить. Мы и ребятам сказали, что это на вас так приходят, так как вы сделали работу определенную, подняли планку, соответственно люди приходят болеть, переживать.
Не считаю, что переход на трех защитников был ошибкой. Целостный тайм же был. Мы голы получили с каких эпизодов? Здесь вопрос трех центральных защитников или индивидуальных ошибок? Надо пересматривать. Конечно, мы посмотрим, разберем и сделаем определенные выводы и поправки.
— Почему не поменялись структурно во втором тайме при 0:2?
— Такое приняли решение. Игра начала разрываться на большом пространстве. Все‑таки группа атаки достаточно неплохая у соперника. Оставлять там совсем один в один игроков на полполя… Это два матча! Понятно, сейчас есть определенный счет, он уже есть, его надо принять, сделать определенные выводы, поправки сделать. И ехать максимально исправлять ситуацию. Если позволите, еще один вопрос. Верьте в команду, — сказал Парфенов.
Ответный матч пройдет 23 мая в Самаре.
