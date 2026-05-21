Парфенов о 0:2 с «Акроном» в стыках: «Пока есть шанс, “Ротор” будет сражаться по‑любому. Счет уже есть, его надо принять, сделать выводы и исправлять ситуацию»

Целостный, организованный (первый) тайм. Но цена первого мяча психологически очень важна была. Конечно, надо было дотерпеть вот эти 15 секунд. Мы достаточно стандартов подали, но наша реализация не была такой, к сожалению. Первый мяч сыграл определенную роль. А дальше, ну… Опять цена определенной ошибки — также наказывается. Поэтому едем сражаться за болельщиков, которые сегодня пришли искренне поддерживать, поблагодарить. Мы и ребятам сказали, что это на вас так приходят, так как вы сделали работу определенную, подняли планку, соответственно люди приходят болеть, переживать.