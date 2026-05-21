Салах, Мармуш, Карим из «Барсы», Трезеге — в заявке сборной Египта на ЧМ-2026

В предварительный состав команды Хусама Хасана попали 27 футболистов. Позднее один из них будет исключен.
Вратари: Мохаммед Эль-Шенави («Аль-Ахли» Каир), Мустафа Шубейр («Аль-Ахли») Каир, Аль-Махди Солиман («Замалек»), Мохамед Алаа («Эль-Гуна»).
Защитники: Мохамед Хани («Аль-Ахли» Каир), Хамди Фатхи («Аль-Вакра»), Рами Рабиа («Аль-Айн»), Яссер Эль-Ханафи («Аль-Ахли» Каир), Хоссам Абдельмагид («Замалек»), Мохамед Абдельмонем («Ницца»), Карим Хафез («Пирамидс»), Ахмед Эль-Фоту («Замалек»), Тарек Алаа (ЗЕД).
Полузащитники: Марван Аттиа («Аль-Ахли» Каир), Моханад Абдельмонем («Пирамидс»), Эмам Ашур («Аль-Ахли» Каир), Махмуд Сабер («ЗЕД»), Набиль Эмад («Аль-Наджма»), Мостафа Зико («Пирамидс»).
Нападающие: Трезеге («Аль-Ахли» Каир), Зизо («Аль-Ахли» Каир), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Хессем Хассан («Реал Овьедо»), Омар Мармуш («Манчестер Сити»), Хамза Карим («Барселона»), Ибрахим Адель («Нордшелланд»).