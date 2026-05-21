«Саутгемптон» об отклонении апелляции на исключение из плей-офф Чемпионшипа за слежку: «Мы осознаем серьезность произошедшего, но считаем наказание несоразмерным»

«Саутгемптон» выступил с заявлением после того, как апелляция клуба на исключение из финала плей-офф Чемпионшипа была отклонена.

Источник: Спортс‘’

Ранее аналитик «святых» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира.

«Саутгемптон» этим вечером был уведомлен о том, что Арбитражная комиссия Английской футбольной лиги (EFL) оставила в силе санкции, наложенные ранее на этой неделе. В результате клуб не примет участия в субботнем финале плей-офф Чемпионшипа.

Это чрезвычайно разочаровывающий исход для всех, кто связан с «Саутгемптоном». Мы понимаем, насколько болезненным этот момент станет для наших болельщиков, игроков, сотрудников, коммерческих партнеров и всего сообщества, которое на протяжении сезона оказывало команде огромную поддержку, и еще раз приносим извинения всем, кого затронула эта ситуация.

Хотя мы полностью осознаем серьезность произошедшего и внимание, которое привлекло это дело, клуб последовательно придерживался мнения, что первоначальное спортивное наказание было несоразмерным — точку зрения, которую за последние 24 часа разделили многие представители футбольного сообщества.

Мы хотели бы искренне поблагодарить наших болельщиков за поддержку, терпение и преданность, которые они проявили в течение невероятно тяжелого периода. Мы как можно скорее предоставим информацию о возврате средств за билеты для тех, кто приобрел их на матч на «Уэмбли».

«Саутгемптон» обладает богатой историей и прочным фундаментом, однако очевидно, что теперь клубу необходимо заново заслужить доверие. Эта работа начинается немедленно. Клуб внимательно проанализирует события, приведшие к данной ситуации, извлечет из них уроки и предпримет необходимые шаги для ответственного движения вперед.

Хотя сегодняшний вечер — очень болезненный момент, этот футбольный клуб ответит на него со смирением, ответственностью и решимостью все исправить", — говорится в заявлении клуба.