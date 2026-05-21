Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.64
П2
2.54
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.75
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Эмери о победе в ЛЕ: «Астон Вилла» серьезно отнеслась к этому турниру, была очень сосредоточена. Я сказал игрокам, что нужно быть главными героями на поле — и у них получилось!"

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе в Лиге Европы.

Клуб из Бирмингема завоевал трофей, победив «Фрайбург» в финале турнира со счетом 3:0. Эмери выиграл этот турнир в 5-й раз в тренерской карьере.

"Добрый вечер. Фантастика. Европа дала нам очень многое. Лично мне она тоже дала очень многое. Я всегда очень рад играть в Европе. В любом соревновании, но особенно в Лиге Европы.

А также я благодарен клубам, в которых я работал, за указанный путь, а также за поддержку, которую я получил в «Валенсии», «Севилье», «Вильярреале» и здесь, в «Вилле». Я благодарен владельцам, игрокам.

То, как все настроены, очень важно. Мы серьезно отнеслись к этому соревнованию и старались выложиться по максимуму. В этом году мы отнеслись к нему очень серьезно, были очень сосредоточены.

И, конечно, игроки проявили желание победить. Я говорил им, что нам нужно это желание, нам нужно серьезно отнестись к этому соревнованию, нужно показать на поле, что ты главный герой — и у них это получилось!" — сказал Эмери.