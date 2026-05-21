Эмери о победе в ЛЕ: «Астон Вилла» серьезно отнеслась к этому турниру, была очень сосредоточена. Я сказал игрокам, что нужно быть главными героями на поле — и у них получилось!"

Клуб из Бирмингема завоевал трофей, победив «Фрайбург» в финале турнира со счетом 3:0. Эмери выиграл этот турнир в 5-й раз в тренерской карьере.
"Добрый вечер. Фантастика. Европа дала нам очень многое. Лично мне она тоже дала очень многое. Я всегда очень рад играть в Европе. В любом соревновании, но особенно в Лиге Европы.
А также я благодарен клубам, в которых я работал, за указанный путь, а также за поддержку, которую я получил в «Валенсии», «Севилье», «Вильярреале» и здесь, в «Вилле». Я благодарен владельцам, игрокам.
То, как все настроены, очень важно. Мы серьезно отнеслись к этому соревнованию и старались выложиться по максимуму. В этом году мы отнеслись к нему очень серьезно, были очень сосредоточены.
И, конечно, игроки проявили желание победить. Я говорил им, что нам нужно это желание, нам нужно серьезно отнестись к этому соревнованию, нужно показать на поле, что ты главный герой — и у них это получилось!" — сказал Эмери.