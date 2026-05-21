Эмилиано Мартинес со сломанным пальцем играл победный финал Лиги Европы. Вратарь «Виллы» получил травму на разминке, но вышел на игру с «Фрайбургом»

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес сломал палец во время разминки перед финалом Лиги Европы с «Фрайбургом», сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.
Английский клуб одержал победу со счетом 3:0 и завоевал трофей.
Во время разминки было заметно, что у Мартинеса возникли проблемы, однако никто не думал, что все настолько серьезно. Аргентинский вратарь вышел на игру.