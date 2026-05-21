Вальверде провел полную тренировку с «Реалом» впервые после драки с Тчуамени и черепно-мозговой травмы. Уругваец может сыграть с «Атлетиком»

Федерико Вальверде приступил к тренировкам с «Реалом» после травмы головы.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник мадридской подрался с Орельеном Тчуамени на тренировке 7 мая, в результате чего уругваец был отправлен в больницу — у него была выявлена черепно-мозговая травма, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще за день до этого.

Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

В среду Вальверде впервые провел полную тренировку с командой после этого инцидента. Он полностью восстановился и может принять участие в матче с «Атлетиком» в 38-м туре Ла Лиги, который состоится 23 мая.