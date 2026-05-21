Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.64
П2
2.54
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.75
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Дембеле о «Золотом мяче»: «Когда выигрываешь его, хочется сделать это еще много раз. Но на первом месте команда, самое главное — выиграть ЛЧ»

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле заявил о желании снова выиграть «Золотой мяч».

Источник: Спортс‘’

Французский футболист был признан лучшим футболистом года по версии France Football в 2025-м.

Бывший футболист «Марселя» и сборной Франции и обладатель «Золотого мяча»-1991 Жан-Пьер Папен задал соотечественнику вопрос: «В этой великолепной команде “ПСЖ” у тебя есть возможность выиграть [»Золотой мяч«] второй раз. Я просто хотел узнать: является ли завоевание этого приза во что бы то ни стало твоей приоритетной задачей?».

"Когда выигрываешь один раз, хочется выиграть его еще много раз, но я, очевидно, ставлю команду на первое место.

Самое главное — выиграть Лигу чемпионов. И еще у меня есть цель, которая была у меня в голове в течение очень долгого времени, когда я выступал за сборную Франции: провести отличный чемпионат мира. А там посмотрим", — сказал Дембеле.