Дембеле о «Золотом мяче»: «Когда выигрываешь его, хочется сделать это еще много раз. Но на первом месте команда, самое главное — выиграть ЛЧ»

Французский футболист был признан лучшим футболистом года по версии France Football в 2025-м.
Бывший футболист «Марселя» и сборной Франции и обладатель «Золотого мяча»-1991 Жан-Пьер Папен задал соотечественнику вопрос: «В этой великолепной команде “ПСЖ” у тебя есть возможность выиграть [»Золотой мяч«] второй раз. Я просто хотел узнать: является ли завоевание этого приза во что бы то ни стало твоей приоритетной задачей?».
"Когда выигрываешь один раз, хочется выиграть его еще много раз, но я, очевидно, ставлю команду на первое место.
Самое главное — выиграть Лигу чемпионов. И еще у меня есть цель, которая была у меня в голове в течение очень долгого времени, когда я выступал за сборную Франции: провести отличный чемпионат мира. А там посмотрим", — сказал Дембеле.