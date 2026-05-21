Ерохин про 7 чемпионств «Зенита» за 8 сезонов: «Дело в спортивном характере ребят — не хотят проигрывать ни в матчах, ни на тренировках. Все амбициозные, нет потери мотивации»

— За счет чего получается взять уже седьмое золото за восемь сезонов?
— Я думаю, здесь дело в спортивном характере тех ребят, которые собраны в «Зените».
Они не хотят проигрывать ни в матчах, ни на тренировках. И довольно близко к сердцу воспринимают поражения.
Все игроки у нас амбициозные, поэтому тут нет никакой потери мотивации. Об этом вообще речи идти не может.
Бывает, что какие-то игры получаются, а какие-то не получаются. Но мотивация была запредельная на протяжении всего сезона, — сказал Александр Ерохин.