Точилин о Шварце в «Динамо»: «Обидно, что русским тренерам не дают работать. Финал Кубка и 3-е место — наверное, это тот тренер, который нужен»

Ранее появилась информация, что немец подпишет контракт с клубом с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.
«Обидно, что все-таки не дают русским тренерам работать. Но это выбор руководства “Динамо”, что тут сказать. Дай Бог, чтобы оправдалось. Он поработал, потом сам уехал. Нигде он себя заметно не проявил.
Тот результат, который был при нем — финал Кубка России и третье место, если не ошибаюсь, — наверное, это тот тренер, который нужен «Динамо» сегодня", — сказал Александр Точилин.
Шварц возвращается в «Динамо». Мог прийти еще осенью, сейчас отказал ЦСКА.