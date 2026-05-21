Юрий Семин: «Зениту» и «Краснодару» по силам соперничать с европейскими клубами, пусть и не самыми топовыми. Против «ПСЖ» и «Арсенала» будет сложно, с остальным по сил

— Почему на фоне лучших европейских команд наши выглядят не очень зрелищно?
— На текущий момент, если возобновятся международные матчи, то «Зениту» и «Краснодару» вполне по силам соперничать с европейскими клубами, пусть и не самыми топовыми.
Чтобы конкурентоспособными стали и другие команды, нужно время. Здесь надо учитывать самый важный фактор — подбор игроков.
Посмотрите на «ПСЖ» или «Арсенал» — сколько стоят их футболисты, и откуда они приехали. Там собраны лучшие игроки мира, лучшие в своих амплуа.
Поэтому с командами такого уровня российским клубам будет очень сложно. С остальными справиться — вполне по силам.
Поэтому надо искать молодые таланты и воспитывать их, — сказал Юрий Семин.