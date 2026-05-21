Сычев о «Спартаке»: «Работа Карседо оставляет приятное впечатление, команда смотрится ярче, чем при Станковиче. Но сколько раз такое проходили, когда сначала хорошо, а потом идет спад?»

Команда тренера Хуана Карседо заняла четвертое место.
— «Спартак» без медалей чемпионата третий год подряд. Это провал?
— Очевидно, что болельщики недовольны. Идет очередная смена курса, новый тренер. Посмотрим, каким будет «Спартак» в июле.
Пока работа Карседо оставляет приятное впечатление. Первые полгода оцениваю со знаком плюс.
Но, с другой стороны, сколько раз мы уже такое проходили, когда приходит новый наставник, все сначала хорошо, а потом идет спад? Так что не будем спешить с выводами.
— Вы уверены, что Карседо останется в «Спартаке», если проиграет в финале Кубка?
— Конечно. Тогда зачем было его вообще приглашать? Карседо дадут время.
Команда при нем смотрится ярче и сбалансированнее, чем при Деяне Станковиче. Сами футболисты говорят об этом в интервью.
Просто что мы увидим в следующем сезоне, когда у Карседо уже не будет времени на адаптацию и нужно будет побеждать — это другой вопрос.
Давление в «Спартаке» всегда гигантское, — заявил Дмитрий Сычев.