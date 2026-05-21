Луис де ла Фуэнте: «Карвахаль вряд ли готов играть на ЧМ-2026. Надеюсь, он снова получит удовольствие от футбола. Дани — пример для нас, у него трудный период»

Ранее появилась информация, что 34-летний футболист не будет включен в заявку сборной на ЧМ-2026.
"Дани — это отличный капитан. Он пример для всех нас. Сейчас он переживает трудный период.
Я бы хотел, чтобы он получал больше игрового времени, играл и демонстрировал свои футбольные способности и потенциал.
Я принимаю честное решение о том, поедут ли футболисты на чемпионат мира, как и о том, не поедут ли они.
Надеюсь, что Дани снова будет играть, но сейчас он вряд ли готов играть на чемпионате мира. Надеюсь, что он снова получит удовольствие от футбола. Человек — на первом месте", — сказал Луис де ла Фуэнте.