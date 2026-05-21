Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.64
П2
2.54
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.75
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Ерохин о новом контракте с «Зенитом»: «Были предварительные разговоры. Буду раз закончить карьеру в клубе — это самый важный этап в моей футбольной жизни»

36-летний полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос о переговорах с клубом о новом контракте.

Источник: Спортс‘’

— «Зенит» вам уже предлагал новый контракт на следующий сезон?

— Предварительные разговоры были. Я думаю, после матча с «Ростовом» вернемся к этой теме. И все должно быть хорошо.

— Если что-то не срастется сейчас или, допустим, через год, будете искать другой клуб? Или хотите закончить карьеру игрока именно в «Зените»?

— Я буду рад закончить карьеру в «Зените». Это наверно… Да не наверно, а это самый важный этап в моей футбольной жизни.

Можно сказать, что было много хороших моментов в моей карьере — в том же «Ростове», когда мы попали в Лигу чемпионов, и в тех командах, где я начинал свой путь.

Но самый успешный и эмоциональный период, естественно, связан с Санкт-Петербургом и «Зенитом».

Я безмерно благодарен городу и клубу, который очень много меня поддерживал. И стараюсь за такое отношение к себе отплатить на футбольном поле тем, чем могу. На поле, в раздевалке, в тренировочном процессе стараюсь отдать всего себя.

Никогда не жалел себя и в следующем сезоне продолжу отдавать максимум того, что у меня есть, и помогать команде побеждать, — сказал Александр Ерохин.