Ерохин о новом контракте с «Зенитом»: «Были предварительные разговоры. Буду раз закончить карьеру в клубе — это самый важный этап в моей футбольной жизни»

— «Зенит» вам уже предлагал новый контракт на следующий сезон?
— Предварительные разговоры были. Я думаю, после матча с «Ростовом» вернемся к этой теме. И все должно быть хорошо.
— Если что-то не срастется сейчас или, допустим, через год, будете искать другой клуб? Или хотите закончить карьеру игрока именно в «Зените»?
— Я буду рад закончить карьеру в «Зените». Это наверно… Да не наверно, а это самый важный этап в моей футбольной жизни.
Можно сказать, что было много хороших моментов в моей карьере — в том же «Ростове», когда мы попали в Лигу чемпионов, и в тех командах, где я начинал свой путь.
Но самый успешный и эмоциональный период, естественно, связан с Санкт-Петербургом и «Зенитом».
Я безмерно благодарен городу и клубу, который очень много меня поддерживал. И стараюсь за такое отношение к себе отплатить на футбольном поле тем, чем могу. На поле, в раздевалке, в тренировочном процессе стараюсь отдать всего себя.
Никогда не жалел себя и в следующем сезоне продолжу отдавать максимум того, что у меня есть, и помогать команде побеждать, — сказал Александр Ерохин.