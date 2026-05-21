Унаи Эмери: «Астон Вилла» будет играть в Лиге чемпионов — это вызов. АПЛ — самая сложная лига в мире. Мы не претендуем на место в топ-7, но пытаемся туда попасть"

«В следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов — это вызов. АПЛ — самая сложная лига в мире. Бороться за места в первой семерке, пятерке, четверке — это очень непросто. Надеюсь, мы сможем быть близки к таким командам, как “Манчестер Сити” и “Арсенал”. Поздравляю “канониров” с титулом!
АПЛ — это огромный вызов для нас. Почему? Мы не претендуем на место в первой семерке. Есть семь лучших команд, шесть лучших, а «Ньюкасл» — седьмой. И мы пытаемся туда попасть. Пытаемся быть стабильными. Мы этого добиваемся. Наша задача — удержаться на этом уровне. Оказавшись там, мы попадаем в еврокубки.
Выиграв этот трофей, мы приобрели ценный опыт. Этот опыт важен для игроков. Потому что в следующем сезоне мы сможем бороться за трофеи. В прошлом сезоне мы проиграли в полуфиналах и четвертьфиналах Кубка Англии и Лиги чемпионов — это тоже опыт.
В финале Лиги Европы я был готов победить и был готов проиграть. Это опыт для нас. Конечно, победа лучше", — сказал Унаи Эмери.
Эмери выиграл ЛЕ уже 5-й раз. Срочно переименовать турнир!