Онугха о чемпионатах России и Турции: «Уровень исполнителей несопоставим: Осимхен, Икарди, Сане, Асенсио, Эдерсон, Канте, Гендузи. Темп выше, футбол жестче»

Нападающий Герман Онугха, выступающий «Кайсериспор», сравнил чемпионаты России и Турции.

Источник: Спортс‘’

— Сравнишь чемпионаты России и Турции?

— Качество плюс-минус то же самое.

Команд уровня «Галатасарая», «Фенербахче», «Трабзонспора» и «Бешикташа» у нас где-то четыре-пять.

Вот уровень исполнителей несопоставим: Осимхен, Икарди, Сане, Асенсио, Эдерсон, Канте, Гендузи…

И темп в Турции выше, а футбол жестче: никто не боится наступить шипами и ударить с локтя в ребро. И такие удары могут трактоваться судьями как борьба: могут и не свистнуть.

Карточки достают в целом реже. Я оптимизировал себя под этот футбол и стал меньше бояться, — сказал Герман Онугха.