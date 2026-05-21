Онугха о чемпионатах России и Турции: «Уровень исполнителей несопоставим: Осимхен, Икарди, Сане, Асенсио, Эдерсон, Канте, Гендузи. Темп выше, футбол жестче»

— Сравнишь чемпионаты России и Турции?
— Качество плюс-минус то же самое.
Команд уровня «Галатасарая», «Фенербахче», «Трабзонспора» и «Бешикташа» у нас где-то четыре-пять.
Вот уровень исполнителей несопоставим: Осимхен, Икарди, Сане, Асенсио, Эдерсон, Канте, Гендузи…
И темп в Турции выше, а футбол жестче: никто не боится наступить шипами и ударить с локтя в ребро. И такие удары могут трактоваться судьями как борьба: могут и не свистнуть.
Карточки достают в целом реже. Я оптимизировал себя под этот футбол и стал меньше бояться, — сказал Герман Онугха.