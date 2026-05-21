Агент Тюкавина: «Константин — лучший российский нападающий прямо сейчас. Исполнители в полузащите в “Краснодаре” и “Зените” ярче, чем в “Динамо”. Там легче забивать»

Тюкавин забил 9 голов и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ в прошедшем сезоне.
— Как оцените прошедший сезон для Константина?
— Костя выдал хороший сезон, вышел на уровень выше, чем был у него до травмы.
Со стороны видны улыбки и голы, но не многие знают, сколько он индивидуально работал, пахал. Все это в песок не уходит, забил и отдал он много, провел достойный сезон.
Тюкавин — лучший российский нападающий прямо сейчас. У него в сезоне по статистике практически одно голевое действие в среднем за матч.
Если бы он провел весь сезон, боролся бы с Джоном Кордобой за звание лучшего бомбардира лиги. Да и исполнители в полузащите в «Краснодаре» и «Зените» ярче, чем в «Динамо». В этих командах легче забивать.
При этом Костя и в подыгрыше отлично действовал во многих матчах. Главное, что синдром повторной травмы миновал.
Он не боится стыков, приземлений после долгого лечения. Сейчас осталось красиво закрыть сезон матчами за сборную, — сказал Алексей Сафонов.