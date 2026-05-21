Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
23.05
Болонья
:
Интер
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
Арсенал
1
:
Бернли
0
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Тренер «Факела» Василенко: «Проигрываем “Чайке”, на телефоне пропущенный от Талалаева. Слышу: “Хочу поддержать тебя. Подъехать на стадион?”. Андрей Викторович — большой человек»

Главный тренер Факела Олег Василенко поделился историей про Андрея Талалаева, возглавляющего «Балтику».

Источник: Спортс‘’

"Андрей Викторович с тренерским штабом и сами ребята проделали колоссальную работу. Они выжали из ребят максимум. А о личностных качествах Талалаева могу рассказать одну свежую историю.

Мы проигрываем «Чайке» (0:2, 18 апреля), команде с последнего места.

Я сажусь в автобус — на телефоне пропущенный вызов от Андрея Викторовича. Естественно, перезваниваю и слышу: «Я здесь, недалеко, хочу поддержать тебя. Может, мне подъехать на стадион?». Человек в больнице, после операции — я был в шоке (в апреле Талалаев перенес операцию на желудочно-кишечном тракте — Спортс«“).

Мы уже отъезжали со стадиона, поэтому поговорили по телефону. Но этот случай много говорит о человеческом и профессиональном уровне.

Талалаев — большой человек и понимает, как сложно бывает в футболе. На меня его поступок произвел сильное впечатление", — сказал Олег Василенко.