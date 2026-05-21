Губерниев о Шварце в «Динамо»: «Это ошибка. Развивать спорт в стране — это значит еще и нашим тренерам доверять. Гусев бы пригодился клубу»

Ранее появилась информация, что немец подпишет контракт с клубом с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.
— Говорят, что «Динамо» договорилось со Шварцем. Как оцените такое решение бело‑голубых?
— Я считаю, что это ошибка. Посмотрим, что из этого получится.
Вы знаете, развивать спорт в стране — это значит еще и нашим тренерам доверять. С моей точки зрения, Гусев — человек, который пригодился бы «Динамо».
«Динамо» приглашало Карпина, нашего специалиста, но он делал совсем не то, что нужно.
Я не очень уверен, что со Шварцем будет лучше. Не очень хочу говорить, что это ходьба по граблям, футбол покажет, но мне кажется, это ошибка, — сказал Дмитрий Губерниев.