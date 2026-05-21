Беншимол после дубля «Ротору»: «Дзюба — лидер “Акрона”, он заряжает нас эмоционально. Я просто очередной игрок, который всегда старается помочь»

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол заявил, что не считает себя лидером команды, так как эту роль выполняет капитан Артем Дзюба.

Источник: Спортс‘’

В среду тольяттинцы на выезде обыграли «Ротор» (2:0) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ. Беншимол отметился дублем, Дзюба вернулся на поле после травмы.

— Ощущаешь ли ты сам себя лидером, так как тащишь команду в самый непростой момент?

— На самом деле я не могу так сказать. Я очередной игрок, который всегда старается помочь команде. Но у нас есть лидер, наш капитан — Артем Дзюба, который всегда старается нас заряжать эмоционально. Я же просто стараюсь быть тем, кто отдает максимум на поле, чтобы побеждать.

— В таком случае, как сильно ощущалась нехватка Дзюбы на поле, когда он был травмирован?

— Смотрите, Дзюба — такой же футболист на поле, как и мы. Были моменты, когда он получал травмы, из‑за чего у нас была ротация. Но главное в нашем деле — это всегда быть готовым и адаптироваться к той ситуации, которую мы имеем, чтобы совместно добиваться результата, — сказал Беншимол.

Переходные матчи эксклюзивно в VK Видео.