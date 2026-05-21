Вратарь «Акрона» Тереховский о Дзюбе: «Я видел менталитет Кордобы, Сперцяна, но Артем — космос, ментально может закрыть 11 человек. Это огромная фигура для нашего футбола»

В среду «Акрон» обыграл в Волгограде «Ротор» (2:0) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ. 37-летний форвард тольяттинцев Дзюба провел на поле весь матч после восстановления от травмы.
— Как много дало команде возвращение Дзюбы на матч с «Ротором»? По ощущениям, его очень не хватало, когда он был травмирован.
— Слушайте, ну когда человек лучший в мире по единоборствам… Вот недавно как раз было сравнение с игроками топ‑5 лиг, и Дзюба там лучший!
Артем Сергеевич — это огромная фигура для всего российского футбола. Это не только лучший наш нападающий.
Опять же, я был в «Краснодаре», видел там менталитет ребят, Кордобу и Сперцяна… Но Дзюба — это космос, это совсем другой человек. Ментально он может закрыть 11 человек. Он феномен.
— Тебе бы хотелось, чтобы он остался в клубе?
— Конечно. При этом я вижу, как он мучается, как ему тяжело. У него столько нагрузки, столько он бьется! Какое решение будет принято за ним — я просто буду разделять его. Я к нему так сильно привязался, любое его решение поддерживаю. Как будет, так будет, — сказал Тереховский.
