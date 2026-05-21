Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.65
П2
2.66
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.75
П2
2.25
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2

Вратарь «Акрона» Тереховский о Дзюбе: «Я видел менталитет Кордобы, Сперцяна, но Артем — космос, ментально может закрыть 11 человек. Это огромная фигура для нашего футбола»

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский заявил, что Артем Дзюба превосходит Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в плане ментальности.

Источник: Спортс‘’

В среду «Акрон» обыграл в Волгограде «Ротор» (2:0) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ. 37-летний форвард тольяттинцев Дзюба провел на поле весь матч после восстановления от травмы.

— Как много дало команде возвращение Дзюбы на матч с «Ротором»? По ощущениям, его очень не хватало, когда он был травмирован.

— Слушайте, ну когда человек лучший в мире по единоборствам… Вот недавно как раз было сравнение с игроками топ‑5 лиг, и Дзюба там лучший!

Артем Сергеевич — это огромная фигура для всего российского футбола. Это не только лучший наш нападающий.

Опять же, я был в «Краснодаре», видел там менталитет ребят, Кордобу и Сперцяна… Но Дзюба — это космос, это совсем другой человек. Ментально он может закрыть 11 человек. Он феномен.

— Тебе бы хотелось, чтобы он остался в клубе?

— Конечно. При этом я вижу, как он мучается, как ему тяжело. У него столько нагрузки, столько он бьется! Какое решение будет принято за ним — я просто буду разделять его. Я к нему так сильно привязался, любое его решение поддерживаю. Как будет, так будет, — сказал Тереховский.

Переходные матчи эксклюзивно в VK Видео.