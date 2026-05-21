Роналду забил 972-й гол в карьере — «Дамаку» со штрафного

Нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Дамака» в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:1, второй тайм) прямым ударом со штрафного.
Это 830-й гол 41-летнего футболиста на клубном уровне. Еще 142 мяча он забил в составе сборной Португалии.
Криштиану Роналду забил 972-й гол в карьере.
