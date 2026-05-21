Морган поздравил Роналду с титулом: «Я знаю, как сильно ты этого хотел. Опять творишь историю!?»

Напомним, что Роналду в ноябре 2022 года, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», дал резонансное интервью Моргану, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага. Вскоре контракт с нападающим был расторгнут, и игрок уехал на Ближний Восток.