Морган поздравил Роналду с титулом: «Я знаю, как сильно ты этого хотел. Опять творишь историю!?»

Пирс Морган, журналист, телеведущий и друг Криштиану Роналду, поздравил португальца с первым официальным трофеем в составе «Аль-Насра».

41-летний форвард сборной Португалии сделал дубль в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Дамака» (4:1) и впервые выиграл эту лигу.

«БУУУУУУМ!!! Мои поздравления, Криштиану. Я знаю, как сильно ты этого хотел. Опять творишь историю!?» — написал Морган.

Напомним, что Роналду в ноябре 2022 года, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», дал резонансное интервью Моргану, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага. Вскоре контракт с нападающим был расторгнут, и игрок уехал на Ближний Восток.