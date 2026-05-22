Энрике об уходе Гвардиолы из «Сити»: «Не хочу верить в это. Пеп — лучший тренер всех времен. Однажды он выпустит центральных защитников в атаку — и все начнут это копировать»

Ранее сообщалось, что главный тренер «горожан» покинет свой пост по окончании этого сезона.
"Я не верю, что Пеп Гвардиола уходит. Я не верю в это и не хочу в это верить, потому что хотел бы, чтобы он остался на долгие годы.
Когда я был тренером сборной, он спрашивал меня об этой работе. У него всегда было это желание стать тренером [сборной]. Не думаю, что он возглавит Италию, но и исключать этого нельзя.
Я хотел бы видеть Пепа на высшем уровне в течение многих лет, потому что он является для меня примером для подражания, ведь он лучший тренер всех времен. Не из-за количества трофеев, а из-за того, что он транслирует, как он это делает, как он изменил игру, как он осмеливается смещать центральных защитников или двигать фулбеков в центр.
Однажды он выпустит центральных защитников в атаку — и все начнут это копировать. Очень немногие обладают такой способностью. Только избранные. И в этом он номер один", — сказал Энрике в интервью Movistar Plus.