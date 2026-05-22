Энрике об уходе Гвардиолы из «Сити»: «Не хочу верить в это. Пеп — лучший тренер всех времен. Однажды он выпустит центральных защитников в атаку — и все начнут это копировать»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на новости об уходе Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что главный тренер «горожан» покинет свой пост по окончании этого сезона.

"Я не верю, что Пеп Гвардиола уходит. Я не верю в это и не хочу в это верить, потому что хотел бы, чтобы он остался на долгие годы.

Когда я был тренером сборной, он спрашивал меня об этой работе. У него всегда было это желание стать тренером [сборной]. Не думаю, что он возглавит Италию, но и исключать этого нельзя.

Я хотел бы видеть Пепа на высшем уровне в течение многих лет, потому что он является для меня примером для подражания, ведь он лучший тренер всех времен. Не из-за количества трофеев, а из-за того, что он транслирует, как он это делает, как он изменил игру, как он осмеливается смещать центральных защитников или двигать фулбеков в центр.

Однажды он выпустит центральных защитников в атаку — и все начнут это копировать. Очень немногие обладают такой способностью. Только избранные. И в этом он номер один", — сказал Энрике в интервью Movistar Plus.