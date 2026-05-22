Тчуамени случайно зашел на порносайт в детстве: «Парень в школе дал мне его название и сказал посмотреть видео. Я был наивным ребенком. Как только я включил видео, в комнату зашла мама»

— Ох, у меня есть одна история… На камеру это прозвучит немного неловко, но ладно. Я был тогда совсем маленьким, может, учился во втором классе. Мы были на школьной площадке, я был ребенком, был совершенно наивным и мало что знал.
Ко мне подходит один парень — я до сих пор помню его имя, но не буду его называть, чтобы не подставлять его — и говорит: «Слушай, когда придешь домой, зайди на один сайт. Просто вбей название, посмотри видео и потом скажешь мне, что думаешь».
Я, будучи наивным ребенком, прихожу домой. В то время — это было не так уж давно, но все же — у нас были такие компьютеры, где можно было нажать кнопку и выключить только сам монитор, а не весь компьютер. У нас в доме была комната, где стоял компьютер. Я захожу туда и вбиваю название… И что же это был за сайт? XXX.
— И ты ничего не заподозрил? Хотя да, ты же был во втором классе…
— Я не знал, я учился во втором классе.
И вот я кликаю и начинаю смотреть видео, и ровно в этот момент в комнату заходит моя мама. Я инстинктивно хочу выключить компьютер. Но на самом деле я выключил только экран.
Мама подходит, включает экран и… ее лицо просто перекосилось от увиденного. Именно в ту секунду я осознал: «Оу, кажется, происходит что-то безумное, что-то не то», хотя я все еще толком не понимал, что именно.
В итоге она отвела меня в сторону, посадила и начала объяснять, что это вообще такое было. Тогда-то я и понял, что за безумие я делал! Но я же не знал (смеется)!
Так что осторожнее смотрите то, что вам советуют друзья, — сказал Тчуамени.