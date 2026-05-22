Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.75
П2
2.25
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.43
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.34
П2
3.50
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2

Юрий Заварзин: «Верю, что российские тренеры будут работать в Европе. У нас есть талантливые ребята»

Юрий Заварзин считает, что российские тренеры будут востребованы в Европе.

"В Европе у нас тренировал Слуцкий, но долго не задержался. Пока наши тренеры не готовы к Европе. Нужно адаптироваться к той среде.

Кого можем отправить туда прямо сейчас — Юрана? Он ничего не добился, поработал в «Химках». Был в Турции, но чем она отличается от нас? Если бы он был сильно востребован, то уже работал бы в тройке наших сильнейших клубов.

Российские тренеры могут работать в Европе. Нужно набираться опыта, ездить туда для начала на стажировку. Потом кого-то заметят, они останутся работать там. Просто мы сейчас в изоляции, поэтому нас нет нигде.

Но верю, что российские тренеры будут работать в Европе. У нас есть талантливые ребята. Тренер — это профессия, которая дана от Бога«, — сказал бывший гендиректор “Спартака”.