Президент «Урала»: «Об отставке Березуцкого речь не идет. Вижу, какую хорошую работу он проводит»

"Возможная отставка Березуцкого вне зависимости от результатов стыков? Слухи не комментирую. У нас отличные отношения с Василием. Вижу, какую хорошую работу он проводит со своим тренерским штабом.
Ни о какой отставке речь не идет. Ребята относятся к нему с большим уважением. Это большой футболист. Может быть, где-то не хватает опыта, но, а когда ему набираться? Он хороший тренер", — сказал Иванов.
В первом переходном матче за право играть в Мир РПЛ «Урал» уступил дома «Динамо» Махачкала (0:1).
Березуцкий возглавляет «Урал» с декабря 2025 года.