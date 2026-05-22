Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
Валерий Газзаев: «Закономерно, что “Зенит” стал чемпионом. Он учел нюансы, которых не хватило “Краснодару” в последних турах»

Валерий Газзаев назвал закономерным чемпионство «Зенита» в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

«Закономерно, что “Зенит” стал чемпионом, а “Краснодар” — серебряным призером. Как правило, таблица — это зеркало чемпионата. Все команды наиграли на свой результат, и свои места все занимают по праву.

Если говорить про «Зенит» и «Краснодар», уже который год подряд эти две команды реально претендуют на чемпионство. В этом году чемпионом стал «Зенит» — значит, он лучше подготовился. «Зенит» учел нюансы, которых не хватило «Краснодару» в последних турах.

Борьба за чемпионство до последнего тура — это важно и для болельщиков, и для таблицы. Такое держит всех в напряжении. Наш чемпионат интересный, несмотря на санкции и ограничения. Команды неплохо себя проявляют. Мы видим, какая идет борьба. А сейчас она продолжается за место в Премьер-лиге. Все это закономерно", — сказал бывший тренер ЦСКА.