Валерий Газзаев: «Закономерно, что “Зенит” стал чемпионом. Он учел нюансы, которых не хватило “Краснодару” в последних турах»

«Закономерно, что “Зенит” стал чемпионом, а “Краснодар” — серебряным призером. Как правило, таблица — это зеркало чемпионата. Все команды наиграли на свой результат, и свои места все занимают по праву.
Если говорить про «Зенит» и «Краснодар», уже который год подряд эти две команды реально претендуют на чемпионство. В этом году чемпионом стал «Зенит» — значит, он лучше подготовился. «Зенит» учел нюансы, которых не хватило «Краснодару» в последних турах.
Борьба за чемпионство до последнего тура — это важно и для болельщиков, и для таблицы. Такое держит всех в напряжении. Наш чемпионат интересный, несмотря на санкции и ограничения. Команды неплохо себя проявляют. Мы видим, какая идет борьба. А сейчас она продолжается за место в Премьер-лиге. Все это закономерно", — сказал бывший тренер ЦСКА.