Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.57
П2
2.48
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.75
П2
2.27
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.40
П2
6.04
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.36
П2
3.35
Футбол. Испания
23.05
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.80
П2
5.00

Месси стал миллиардером (Bloomberg)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал миллиардером вслед за форвардом Криштиану Роналду, который первым перешагнул эту отметку в спорте после перехода в саудовский клуб «Аль-Наср» в конце 2022 года.

Источник: Спортс‘’

По данным Bloomberg, это случилось после того, как 38-летний аргентинец заключил новые спонсорские сделки в США.

Согласно анализу американского информационного агентства, бывший игрок «Барселоны» и «ПСЖ» с 2007 года заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, рыночных показателей и доходов от инвестиций и спонсорства, его состояние превысило отметку в 1 миллиард долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Большая зарплата в клубе МЛС, сделки, включающие процент от доходов от телевидения и стримингов (например, Apple TV), владение недвижимостью и даже доля в аргентинской сети ресторанов — все это помогло Лионелю войти в клуб игроков с десятизначными доходами.

Это могло случиться и раньше, но после победы на ЧМ-2022 со сборной Аргентины Месси отказался от контракта на 400 миллионов долларов в год в саудовской лиге. Роналду сейчас зарабатывает более 200 млн долларов в год в «Аль-Насре». По словам владельца «Интер Майами» Хорхе Маса, общая годовая зарплата Месси в клубе составляет от 70 до 80 миллионов долларов.