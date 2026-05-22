Тухель о Палмере: «Отказываюсь брать игроков на ЧМ просто из-за имени и ставить их на чуждые позиции. Коул не в лучшей форме и не влияет на игру так, как раньше»

"Думаю, он страдает от того, что находится не в лучшей индивидуальной форме. На протяжении всего сезона он просто не так решал исход матчей и не так влиял на игру, как в предыдущие годы.
Во-вторых, он не очень сильно влиял на нашу игру. Его показатели с нами просто не были выдающимися, были недостаточно хорошими, чтобы сказать: «Он едет в любом случае».
Просто такова реальность. Ему несколько раз пришлось покинуть сбор из-за травм, а когда он был в лагере, он не оказывал того влияния, которого мы все от него ждали.
Я могу найти немало аргументов в пользу его включения в состав. Я уважаю его мастерство и его совершенно уникальный характер. В лагере он никогда не создавал проблем. Думаю, его характер помогает ему даже в важнейшие моменты не нервничать и действовать решительно. Но для таких моментов нужно еще и быть в форме, нужно влиять на команду, а он не смог доказывать это постоянно.
Это был один из самых сложных телефонных звонков, и, конечно, это одно из самых громких имен, оставленных вне состава. Но я отказываюсь брать игроков просто из-за имени и отказываюсь потом ставить их не на свои позиции, лишь бы дать им поиграть. Я предпочитаю принять тяжелое решение заранее, переварить его и потом полностью сосредоточиться на остальных", — сказал главный тренер сборной Англии.