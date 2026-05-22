Белоус о работе со Смородской в «Локо»: «Большего ужаса я в жизни не испытывал. Я бы не говорил, что женщина не в состоянии руководить клубом, но это мужская история»

«Вы знаете, два раза в своей жизни я работал под руководством женщин. Я был вице-президентом в “Локомотиве” — большего ужаса я в жизни не испытывал.
Один раз я работал в компании футбольной, уже в другом клубе. Это был чистый кислород, это была кайфовая, тактичная женщина.
Я бы не говорил, что женщина не в состоянии руководить футбольным клубом. Все-таки это мужская история. Если ты руководишь мужской командой, то будут возникать определенные моменты.
Мне сложно говорить, так как Запад очень толерантен, они бьются за равенство полов, равенство зарплат. У нас все, к сожалению, не так. Поэтому я не думаю, что тенденцию «Униона» подхватят и женщины будут руководить мужскими клубами Премьер-лиги", — сказал Белоус.