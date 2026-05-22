Тухель о вызове Стоунза на ЧМ-2026: «Футболист мирового класса. Он играл не так много, как мы бы хотели, но у нас еще 4 недели. Верю, что он проведет сильный турнир»

"Да, иначе я бы его не вызвал. Он воодушевлен вызовом, а я рад иметь его в составе. Я очень сильно верю в Джона.
Я думаю, что он игрок мирового класса, прекрасный человек, с опытом побед. Он знает, как адаптироваться к культуре побед. Он умеет тактически подстраиваться под ситуацию на поле. Он все еще футболист высочайшего уровня, это видно по его игре, по тому, как он двигается.
Мы проанализировали много информации по его тренировкам. Я понимаю ваш вопрос: во второй части сезона не так много подтверждений [уровня Стоунза].
Хорошие новости в том, что он доступен. Плохие новости в том, что он играл не так много, как мы бы хотели. Но я думаю, что мы сможем воспользоваться преимуществом позднего старта на чемпионате мира. У нас все еще есть четыре недели до первой игры. Мы вернемся к нашим принципам. У нас есть шанс дать ему практику в двух товарищеских матчах, и тогда, я надеюсь и верю, он проведет сильный турнир за нас", — высказался Тухель.
Стоунз покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона после десяти лет в составе клуба. В этом розыгрыше АПЛ защитник провел 8 матчей за «горожан». Подробная статистика Джона доступна по ссылке.
Кейн, Тоуни, Беллингем, Сака, Мадуэке, Рэшфорд, Хендерсон, Спенс и О’Райли — в составе Англии на ЧМ-2026.